В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо». Он находится в больнице

Главный тренер астраханского мужского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин подвергся нападению на улицах Астрахани. Об этом сообщает Pro Астрахань.

По словам Заикина, сначала на него начал опасные «обгоны и подрезания» водитель синего BMW. После этого у светофора нападавший, выскочив из машины, попытался выломать дверь автомобиля тренера. После словесных оскорблений и угроз расправы над семьёй Заикина он плюнул ему в лицо через приоткрытое окно. Когда тренер вышел из машины, агрессор и его сообщник начали избиение.

«Он применял бойцовские, удушающие приёмы, повалил меня на асфальт и бил по голове, — рассказал Заикин. — Очнулся я уже после того, как он набросился сзади и снова применил удушение. В какой-то момент я потерял сознание», — приводит слова Заикина источник.

По данным источника, нападающим является Магомедибиров Магомедибир Саадоевич. Около года назад он фигурировал в уголовном деле о стрельбе в Астрахани, но избежал ответственности.

Сейчас Заикин находится в больнице. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении правоохранительных органов.