«КПРФ» уверенно обыграл «Факел» в матче Суперлиги

Комментарии

Московский «КПРФ» одержал победу над «Факелом» из Сургута в матче 14-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу. Счёт — 7:2.

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
13 декабря 2025, суббота. 13:00 МСК
Факел
Сургут
Окончен
2 : 7
КПРФ
Москва
0:1 Асадов – 4'     0:2 Мота – 6'     0:3 Шимбинья – 12'     0:4 Ричард – 13'     1:4 Емельянов – 19'     1:5 Ниязов – 21'     1:6 Ильин – 24'     2:6 Казаков – 32'     2:7 Шведко – 35'    

На перерыв москвичи ушли с преимуществом в три мяча (4:1) и во второй половине матча смогли сделать его ещё более убедительным. Голы за «КПРФ» забили Янар Асадов, Игор Мота, Чавес Шимбинья, Ричард, Артём Ниязов, Даниил Ильин и Дмитрий Шведко. В составе «Факела» результативными действиями отметились Никита Емельянов и Евгений Казаков.

«КПРФ» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. В активе команды 56 очков по итогам 25 матчей. Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
