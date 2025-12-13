«КПРФ» уверенно обыграл «Факел» в матче Суперлиги

Московский «КПРФ» одержал победу над «Факелом» из Сургута в матче 14-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026 по футзалу. Счёт — 7:2.

На перерыв москвичи ушли с преимуществом в три мяча (4:1) и во второй половине матча смогли сделать его ещё более убедительным. Голы за «КПРФ» забили Янар Асадов, Игор Мота, Чавес Шимбинья, Ричард, Артём Ниязов, Даниил Ильин и Дмитрий Шведко. В составе «Факела» результативными действиями отметились Никита Емельянов и Евгений Казаков.

«КПРФ» занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. В активе команды 56 очков по итогам 25 матчей. Действующим чемпионом России является «Ухта» (Ухта), которая в семиматчевой финальной серии розыгрыша прошлого сезона одолела команду «Газпром-Югра» (Югорск).