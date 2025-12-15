Начало прямой видеотрансляции 1/8 финала турнира по дзюдо «Битва городов»

15 декабря в 15:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция поединков вечерней сессии 1/8 финала международного турнира по дзюдо «Битва городов». Изначально в турнире участвовали 24 российские команды и восемь иностранных.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Яркая борьба и новые звёзды — итоги Кубка России по дзюдо

Непобитые рекорды в спорте: