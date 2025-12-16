Скидки
Битва городов: прямая трансляция утренней сессии 1/8 финала турнира по дзюдо 2025 начнется в 10:00

Начало прямой видеотрансляции 1/8 финала турнира по дзюдо «Битва городов»
Комментарии

16 декабря в 10:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция поединков утренней сессии 1/8 финала международного турнира по дзюдо «Битва городов». Изначально в турнире участвовали 24 российские команды и восемь иностранных.

Смотрите поединки здесь:
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Яркая борьба и новые звёзды — итоги Кубка России по дзюдо

