Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава Союза конькобежцев: в 2026 году российские спортсмены на чемпионат мира не попадают

Глава Союза конькобежцев: в 2026 году российские спортсмены на чемпионат мира не попадают
Комментарии

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что российские спортсмены не смогут выступить на юниорском чемпионате мира 2026 года.

— МОК рекомендовал допустить юниоров. Уже связывались с ISU по этому поводу?
— Письмо в ISU написали. Надеемся, что решение совета будет положительным. Я имею в виду положительным в части допуска российских юниоров к участию в международных стартах. Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. Но там, как говорится, поживём — увидим.

— На юниорский чемпионат мира есть шансы в этом году?
— В этом году однозначно на чемпионат мира мы не попадаем. Потому что не просто все желающие, скажем так, могут принять участие в чемпионате мира. Есть система отбора, квалификации. Но я очень надеюсь, что на один из этапов юниорского Кубка мира мы всё‑таки в этом сезоне попасть сможем. Это, можно сказать, моё новогоднее желание, — приводит слова Гуляева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Конькобежка Ксения Коржова квалифицировалась на ОИ-2026 на дистанции 3000 м
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android