Глава Союза конькобежцев: в 2026 году российские спортсмены на чемпионат мира не попадают

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что российские спортсмены не смогут выступить на юниорском чемпионате мира 2026 года.

— МОК рекомендовал допустить юниоров. Уже связывались с ISU по этому поводу?

— Письмо в ISU написали. Надеемся, что решение совета будет положительным. Я имею в виду положительным в части допуска российских юниоров к участию в международных стартах. Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. Но там, как говорится, поживём — увидим.

— На юниорский чемпионат мира есть шансы в этом году?

— В этом году однозначно на чемпионат мира мы не попадаем. Потому что не просто все желающие, скажем так, могут принять участие в чемпионате мира. Есть система отбора, квалификации. Но я очень надеюсь, что на один из этапов юниорского Кубка мира мы всё‑таки в этом сезоне попасть сможем. Это, можно сказать, моё новогоднее желание, — приводит слова Гуляева «Матч ТВ».