«Чеховские медведи» без труда обыграли «Каустик» в матче гандбольной Суперлиги

В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч мужской гандбольной Суперлиги-2025/2026, в котором клуб «Чеховские медведи» Чехов на выезде обыграл «Каустик» из Волгограда. Встреча завершилась победой гостей со счётом 36:27 (21:13).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Каустик» (Волгоград) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 27:36 (13:21).

«Чеховские медведи» после 13 матчей имеют в активе 19 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «Каустик» набрал четыре очка после 13 игр и находится на 11-й строчке общего зачёта. Возглавляет таблицу московский ЦСКА, на счету которого 21 очко.