В ФИДЕ не приняли окончательного решения по возвращению символики российским шахматистам

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация проводит юридические консультации по ситуации с голосованием на генассамблее по вопросу допуска спортсменов из России с национальной символикой.

«Мы проводим консультации по сложившейся ситуации. Понадобится время. Включая возможное голосование между двумя опциями», — сказал Дворкович на генассамблее ФИДЕ.

Ранее генассамблея ФИДЕ проголосовала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех ограничений с россиян и белорусов, включая запрет на выступления под национальным флагом. За допуск проголосовал 61 делегат, 51 – против. Затем генассамблея поддержала проект резолюции, предложенный советом ФИДЕ, по допуску российских и белорусских юниоров с национальной символикой, а также участие основных сборных России и Беларуси в командных турнирах в нейтральном статусе.

Российские шахматисты с 2022 года были лишены права участвовать в международных соревнованиях из-за политической обстановки. В январе 2025 года ФИДЕ допустила до командных соревнований спортсменов, чей возраст не превышает 18 лет. Летом женская сборная получила право участвовать в чемпионате мира под флагом ФИДЕ, а в ноябре россиянки стали победительницами чемпионата мира.