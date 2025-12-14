Норвегия обыграла Германию в финале женского чемпионата мира — 2025 по гандболу
Сборная Норвегии одержала победу в финале женского чемпионата мира – 2025 по гандболу, который проходил в городах Нидерландов и Германии. В матче за титул норвежские гандболистки обыграли сборную Германии. Встреча завершилась со счётом 23:20 (11:11).
В матче за третье место встречались сборные Франции и Нидерландов. Игра закончилась победой гандболисток из Франции в овертайме — 33:31.
ЧМ-2025 (ж) . За 3-е место
14 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Окончен
33 : 31
ОТ
Нидерланды
Напомним, в чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Таким образом, француженки не смогли защитить титул. Российские гандболистки не приняли участия в соревнованиях из-за бана.
