Норвегия обыграла Германию в финале женского чемпионата мира — 2025 по гандболу

Сборная Норвегии одержала победу в финале женского чемпионата мира – 2025 по гандболу, который проходил в городах Нидерландов и Германии. В матче за титул норвежские гандболистки обыграли сборную Германии. Встреча завершилась со счётом 23:20 (11:11).

В матче за третье место встречались сборные Франции и Нидерландов. Игра закончилась победой гандболисток из Франции в овертайме — 33:31.

Напомним, в чемпионате мира 2023 года победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Таким образом, француженки не смогли защитить титул. Российские гандболистки не приняли участия в соревнованиях из-за бана.