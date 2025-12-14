ФИДЕ обратится в МОК по вопросу снятия ограничений с российских шахматистов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) за консультациями по результатам голосований на генассамблее по вопросам допуска спортсменов из России с национальной символикой.

«В голосовании по пункту, связанному со снятием ограничений с федераций шахмат России и Беларуси, принял участие 141 делегат. Вначале им предстояло выбрать формат голосования: большинством голосов была избрана закрытая форма (65 голосов — «за», 48 — «против», не участвовало/недействительно — 19, воздержались — 9).

Далее на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с федераций шахмат России и Беларуси с позволением игрокам из данных стран участвовать в соревнованиях под эгидой ФИДЕ (личных и командных) с использованием всех национальных символов. В результате закрытого онлайн-голосования 61 делегат проголосовал «за», 51 — «против», 14 — воздержались, 15 — не участвовало (недействительно).

Затем делегатам следовало проголосовать за или против решения Совета ФИДЕ относительно ограничений, относящихся к федерациям шахмат России и Беларуси. 69 делегатов проголосовали «за», 40 — «против», 15 — воздержались, 17 — не участвовало (недействительно).

По итогам длительной дискуссии было решено, что результаты обоих голосований являются действительными, и ФИДЕ обратится в МОК за консультацией», — сообщается в заявлении Федерации шахмат России.