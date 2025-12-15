Главу Федерации дзюдо России Соловейчика внесли в базу «Миротворца»*

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик включён в базу украинского ресурса «Миротворец»*, который признан экстремистским на территории РФ.

В базу также попали фигуристка Станислава Константинова, глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, волейболист «Новы» Артём Салтанов и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. Причиной включения стало «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», участие в форуме «Россия — спортивная держава», а также «поддержка в проведении СВО».

Экстремистский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. В базе собрана личная информация о людях, в том числе известных журналистах, музыкантах, политиках, спортсменах, которых создатели портала считают потенциальной угрозой для безопасности Украины. В базе «Миротворца» хранится такая информация, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, фактического проживания или прописки, фотографии, номера телефонов. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.