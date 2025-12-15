Шахматиста Федосеева лишили звания мастера спорта. Он сменил спортивное гражданство

Бывший российский шахматист Владимир Федосеев был лишён нескольких званий в России.

Приказами Министерства спорта России его лишили званий мастера спорта России (получено в 2012 году) и гроссмейстера России (2014).

В 2023 году стало известно, что Федосеев сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Словении. Ещё весной 2022-го Федосеев, по сообщениям некоторых источников, просил убрать со своего стола флаг ФШР и заявлял, что «никогда в жизни больше не будет играть за эту страну».

Вчера, 14 декабря, генассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) проголосовала за допуск российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с национальной символикой.