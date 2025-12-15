22 года в движении: бренд одежды FORWARD отпраздновал день рождения

Российский бренд спортивной и повседневной одежды FORWARD, зарекомендовавший себя как производитель официальной экипировки сборных команд страны, отметил свой 22-й день рождения ярким двухдневным праздником. Мероприятие прошло 6 и 7 декабря в московском ТРК «Европолис» на площадке магазина LADY & GENTLEMAN CITY.

Звёздными гостями праздника стали российская актриса, сценарист и продюсер Евгения Синицкая и художественная гимнастка Лала Крамаренко. Этот дуэт идеально отразил две главные составляющие бренда FORWARD: спорт высших достижений и актуальный повседневный стиль.

Празднование прошло в одном из магазинов сети LADY & GENTLEMAN CITY, с которой FORWARD сотрудничает с апреля этого года. Напомним, именно FORWARD стал первым российским брендом спортивной одежды, представленным в мультибрендовых магазинах этой сети.

В ассортименте LADY & GENTLEMAN CITY представлены две ключевые линейки FORWARD:

коллекция SPORT – это эстетика в движении. Она создана с применением инновационных технологий, обеспечивающих поддержку мышц и суставов, что минимизирует риск травм. Дышащие материалы с влагоотведением делают тренировки максимально комфортными.

коллекция CASUAL – это повседневная элегантность. Свободные, но стильные модели, продуманные до мелочей, позволяют создавать яркие образы, оставаясь на пике моды.

Вся спортивная одежда FORWARD тестируется профессиональными атлетами. Бренд активно поддерживает российский спорт. С 2020 года FORWARD является партнёром Паралимпийского комитета России. Компания экипировала национальную делегацию на Паралимпийских играх в Токио (2020), Пекине (2022) и недавно в Париже (2024).

Основное производство FORWARD находится в России, в городе Тверь. С 2010 года компания работает по системе франчайзинга, и за это время было открыто более 65 фирменных магазинов по всей стране.

Двухдневный праздник в Москве стал не только поводом вспомнить 22-летний путь компании, но и яркой демонстрацией динамичного развития бренда. Объединяя в себе технологии для спорта и актуальный повседневный дизайн, FORWARD продолжает доказывать, что стиль и движение неразделимы.

