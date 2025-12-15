«Роснефть» провела корпоративный турнир по теннису и бадминтону

Спортсмены-нефтяники из 33 дочерних предприятий «Роснефти» приняли участие в корпоративных соревнованиях по бадминтону, большому и настольному теннису.

В рамках второго турнира «Ракетка Роснефти» в Красногорске участники соревновались в личном и командном (одна женщина и один мужчина) зачётах.

В категории «Микст» в большом теннисе победила команда «РН-Москва», в личном турнире – сотрудник «РН-Юганскнефтегаза». В бадминтоне в обоих зачётах победу праздновали представители Центрального аппарата управления компании, в настольном теннисе – «РН-Уватнефтегаза». По итогам двух дней соревнований золото общекомандного зачёта завоевала сборная «РН-Юганскнефтегаза».

Одним из ключевых направлений социальной деятельности «Роснефти» является поддержка профессионального и массового спорта. Компания проводит регулярные турниры для своих сотрудников и строит спортивные объекты в регионах присутствия.