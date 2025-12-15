Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский чемпион Садулаев отреагировал на успех сборной России на ЧМ по боксу

Олимпийский чемпион Садулаев отреагировал на успех сборной России на ЧМ по боксу
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев высказался об успешном выступлении российских боксёров на чемпионате мира 2025 года. Россияне стали первыми в медальном зачёте, выиграв семь золотых наград.

«Поздравляю наших боксёров с триумфом на чемпионате мира и историческим результатом! Муслим [Гаджимагомедов], Шарабутдин [Атаев] и Джамбулат [Бижамов] – характер, мастерство и бойцовский дух. Гордимся! Отдельные поздравления руководителям федераций Умару Кремлёву и Александру Беспутину», — написал Садулаев на своей странице в соцсети.

Материалы по теме
На две головы сильнее! Как Россия выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу
На две головы сильнее! Как Россия выиграла медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android