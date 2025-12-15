Олимпийский чемпион Садулаев отреагировал на успех сборной России на ЧМ по боксу

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев высказался об успешном выступлении российских боксёров на чемпионате мира 2025 года. Россияне стали первыми в медальном зачёте, выиграв семь золотых наград.

«Поздравляю наших боксёров с триумфом на чемпионате мира и историческим результатом! Муслим [Гаджимагомедов], Шарабутдин [Атаев] и Джамбулат [Бижамов] – характер, мастерство и бойцовский дух. Гордимся! Отдельные поздравления руководителям федераций Умару Кремлёву и Александру Беспутину», — написал Садулаев на своей странице в соцсети.