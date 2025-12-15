48-летний Том Брэди заявил, что сейчас мог бы играть на топ-уровне НФЛ

Семикратный победитель Супербоула, один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди заявил, что в данный момент находится в форме, которая позволила бы ему на топ-уровне играть в НФЛ. Отметим, Брэди сейчас 48 лет.

«Думаю, ответ будет: да. Я готов и мог бы вернуться, но мне больше не разрешают, потому что я являюсь миноритарным владельцем «Лас-Вегас Рэйдерс». Не могу вернуться», — приводит слова Тома Брэди FOX Sports.

Том Брэди является отцом троих детей — 16-летнего Джека (от первого брака), 14-летнего Бенджамина и 11-летней Вивиан (последних родила Тому супермодель Жизель Бюндхен).