В метро Москвы запустили поезд «Олимпийский экспресс»

В метрополитене Москвы запустили тематический поезд «Олимпийский экспресс». Он украшен в стилистике Олимпийских игр, внутри можно увидеть фотографии спортсменов-чемпионов, а также ознакомиться с историей их побед.

Фото: Телеграм-канал Правительства России

«Олимпийский экспресс» будет курсировать по Арбатско-Покровской линии московского метро в течение шести месяцев.

«Поезд будет выполнять образовательную и патриотическую функции – напоминать пассажирам об истории олимпийского движения, победах наших чемпионов, которые за всё время участия нашей страны в Играх завоевали более 2 тыс. олимпийских медалей. Это уникальное достижение.

Президент России Владимир Владимирович Путин говорит, что Россия – это великая спортивная держава, которая была и остаётся родиной великих атлетов, побед и рекордов, но главное – сделать так, чтобы спорт, активный образ жизни стали нормой для всего российского общества, актуальным трендом», – приводит слова министра спорта РФ Михаила Дегтярёва телеграм-канал Правительства России.