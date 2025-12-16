Карякин назвал условие, при котором выступил бы на чемпионате мира по рапиду и блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил желание выступить в Кубке мира и на чемпионате мира по рапиду и блицу с условием возвращения национальной символики.

«На самом деле я бы с удовольствием принимал участие в некоторых соревнованиях. У меня есть как минимум два любимых соревнования. Это Кубок мира и чемпионат мира по рапиду и блицу. Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже в ближайшем чемпионате мира был заявлен. Вроде как я имею на это право, поэтому я бы попробовал заявиться. Сейчас, я так понимаю, если я даже попробую это сделать, мне скажут, что уже срок регистрации истёк. Хотя, если бы была такая возможность, повторяю, даже сейчас я бы с удовольствием заявился, потому что я этот формат очень люблю», — приводит слова Карякина ТАСС.

Ранее Генассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) проголосовала за допуск российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с национальной символикой.