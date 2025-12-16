Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карякин назвал условие, при котором выступил бы на чемпионате мира по рапиду и блицу

Карякин назвал условие, при котором выступил бы на чемпионате мира по рапиду и блицу
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил желание выступить в Кубке мира и на чемпионате мира по рапиду и блицу с условием возвращения национальной символики.

«На самом деле я бы с удовольствием принимал участие в некоторых соревнованиях. У меня есть как минимум два любимых соревнования. Это Кубок мира и чемпионат мира по рапиду и блицу. Если бы я знал, что сейчас можно будет выступать под своим флагом, я бы уже в ближайшем чемпионате мира был заявлен. Вроде как я имею на это право, поэтому я бы попробовал заявиться. Сейчас, я так понимаю, если я даже попробую это сделать, мне скажут, что уже срок регистрации истёк. Хотя, если бы была такая возможность, повторяю, даже сейчас я бы с удовольствием заявился, потому что я этот формат очень люблю», — приводит слова Карякина ТАСС.

Ранее Генассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ) проголосовала за допуск российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с национальной символикой.

Материалы по теме
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android