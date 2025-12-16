Семь российских гимнастов получили нейтральный статус от международной федерации

Семь российских гимнастов получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Обладателями нейтрального статуса стали Алёна Селиверстова, Арина Лавренова, Дарья Кудрявцева, Екатерина Тимошенко, Софья Лобова, Нонна Нянина (художественная гимнастка), а также Илья Мусин (спортивная гимнастика).

Кроме того, нейтральный статус получили тренер по художественной гимнастике Ольга Абрамова, тренеры по спортивной гимнастике Игорь Манько и Николай Куксенков.

На международных соревнованиях гимнасты из России имеют право выступать только в нейтральном статусе.