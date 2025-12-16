Скидки
Бизнесмен Олег Дерипаска выдвинут на пост главы Федерации хоккея с мячом России

Бизнесмен Олег Дерипаска выдвинут на пост главы Федерации хоккея с мячом России
Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что несколько региональных федераций выдвинули кандидатуру российского предпринимателя Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Ранее ФХМР возглавлял Борис Скрынник. Он скончался на 78-м году жизни 11 декабря.

«Олег Дерипаска хорошо известен как человек, который на протяжении многих лет последовательно поддерживает российский спорт и, в частности, русский хоккей. Он финансирует программы поддержки детско-юношеского спорта в регионах и крупнейшие спортивные инфраструктурные проекты, в том числе к Олимпийским играм в Сочи 2014 года. Его управленческий опыт, ресурсы и готовность лично участвовать в работе Федерации хоккея с мячом России станут хорошим подспорьем для развития этого традиционного и любимого в нашей стране вида спорта», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

