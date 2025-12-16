Скидки
Чемпион мира по снукеру Бресель ответил, кого считает величайшим футболистом в истории

Чемпион мира по снукеру Бресель ответил, кого считает величайшим футболистом в истории
Комментарии

Чемпион мира 2023 года, 30-летний бельгийский игрок в снукер Люка Бресель в эфире TNT Sports принял участие в викторине на тему величайших представителей различных видов спорта в истории.

Величайший футболист в истории? Месси и Роналдиньо.
Величайший олимпиец? Я снова назову два имени. Майкл Фелпс и Усэйн Болт.
Величайший теннисист в истории? Наверное, Джокович и Федерер.
Величайший боксёр в истории? Майк Тайсон.
Величайший мотогонщик в истории? Валентино Росси.
Величайший велогонщик в истории? Тадей Погачар.
Величайший снукерист в истории? Ронни О'Салливан.

Ранее Бресель рассказал фанатам, что долгое время боролся с неизвестной болезнью.

