Чемпион мира по снукеру Бресель ответил, кого считает величайшим футболистом в истории

Чемпион мира 2023 года, 30-летний бельгийский игрок в снукер Люка Бресель в эфире TNT Sports принял участие в викторине на тему величайших представителей различных видов спорта в истории.

Величайший футболист в истории? Месси и Роналдиньо.

Величайший олимпиец? Я снова назову два имени. Майкл Фелпс и Усэйн Болт.

Величайший теннисист в истории? Наверное, Джокович и Федерер.

Величайший боксёр в истории? Майк Тайсон.

Величайший мотогонщик в истории? Валентино Росси.

Величайший велогонщик в истории? Тадей Погачар.

Величайший снукерист в истории? Ронни О'Салливан.

Ранее Бресель рассказал фанатам, что долгое время боролся с неизвестной болезнью.