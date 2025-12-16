Скидки
Гимнаст Даниел Маринов: надеюсь, сможем отобраться на Олимпийские игры

Гимнаст Даниел Маринов: надеюсь, сможем отобраться на Олимпийские игры
Бронзовый призёр чемпионата мира – 2025 в упражнении на брусьях гимнаст Даниел Маринов подвёл итоги спортивного 2025 года.

«Самое главное, что у меня получилось – вернуться после операции, то есть более-менее восстановиться. Для полного восстановления ещё нужно будет проделать много работы, но в любом случае время есть. В следующем году с февраля-марта начинаются этапы Кубка мира. Кроме того, российских гимнастов допустили до участия в чемпионате Европы в нейтральном статусе, для нас это очень важно. С европейских соревнований мы сможем отобраться на чемпионат мира и в дальнейшем, надеюсь, на Олимпийские игры», – приводит слова Маринова пресс-служба Минспорта Республики Татарстан.

