«Лучшее, что могло случиться со сборной». Данченко — о Ромашиной на посту главного тренера

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, как отнеслась к тому, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина заменит на посту главного тренера Татьяну Покровскую после её отставки.

— Как вы отнеслись к тому, что Татьяну Покровскую сменила на посту главного тренера Светлана Ромашина?

— Считаю, это лучшее, что могло случиться с нашей сборной. Светлана абсолютно точно знает, как надо двигаться к победам, она хорошо обучена, у неё огромный опыт плюс молодость, энергичность и амбиции человека, который много чего хочет доказать

— Я разговаривала с Ромашиной летом, и она сказала, что не готова принести в жертву семью. Но ведь, заменив Покровскую, фактически сделала к этому первый шаг.

— Возможно, человек просто внутренне созрел, чтобы взять на себя такую ответственность. Я сама, например, никогда не хотела быть главным тренером, потому что всю свою жизнь придерживалась правила: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Но как раз это неумение делегировать полномочия рано или поздно действительно ставит большой жирный крест на личной жизни, на семье, на близких. Ты полностью жертвуешь всем этим ради результата. Сейчас изменился сам формат работы, подход к процессу. Да и молодые тренеры уже совсем другие, как мне кажется. Они гораздо лучше умеют находить баланс между семьёй и работой. У нас есть прекрасные специалисты, которые работают над программами, прекрасный акробат, так что я не думаю, что Ромашина будет сутками сидеть на бортике и проводить на сборах всё своё время, как это делала Татьяна Николаевна, — приводит слова Данченко RT.