«Мне целый месяц снились кошмары». Данченко — о периоде после ЧМ в Сингапуре

«Мне целый месяц снились кошмары». Данченко — о периоде после ЧМ в Сингапуре
Комментарии

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, как ощущала себя после чемпионата мира — 2025, который прошёл в Сингапуре.

Российская сборная в синхронном плавании, выступавшая в нейтральном статусе, на этом турнире выиграла три золотые, три серебряные и две бронзовые медали

— Долго приходили в себя после пережитого в Сингапуре?
— Мне целый месяц каждую ночь снились кошмары. Что девочки забывают купальники, забывают какие-то куски программы, что я забываю в отеле диски с музыкой, что нам включают чужое сопровождение, что мы откатываемся на последнее место. И диалоги, диалоги, диалоги. То есть это было ПТСР в чистом виде, пришлось поработать даже с психологом.

Такие сны периодически случаются до сих пор, однако после реабилитационного курса в санатории в Кисловодске и большого количества всевозможных релаксационных процедур меня всё-таки начало понемногу отпускать. Не скажу, что полностью восстановилась, но поняла, что силы и желание сделать более высокий результат у меня всё-таки остались. А значит, мы снова сможем выигрывать. Плюс у меня нет никакого пассивного дохода, который позволял бы жить комфортной жизнью, не работая. «Золотой парашют» мне никто не обещал и не предлагал, поэтому я продолжаю делать то, что умею, — приводит слова Данченко RT.

