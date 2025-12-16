Скидки
«В самое сердце!» Мельникова рассказала о проведении мастер-класса для 130 детей в Мексике

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от проведения масштабного мастер-класса в Мексике.

«Мексика в самое сердце! Очень тёплый приём и много хорошей работы вместе.

Провела мастер-класс. Было 130 детей! Я когда узнала, сижу и думаю: «Что же я с ними буду делать и как они все поместятся на ковре?!»

В итоге провела два часа и на английском как смогла, конечно, учиться ещё и учиться, но для меня это был очень большой шаг. Дети много задавали разных вопросов. Основные — что делать, чтобы стать лучше? Как справляться с травмами? Как преодолеть блокировку тела, которая иногда возникает у гимнастов во время выполнения элементов?

Мне было очень интересно, я круто провела время! Также пробовала много местной кухни и общалась», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

