Тасоев, Арбузов и Каниковский — претенденты на звание «Спортсмен года» от IJF

Трое российских дзюдоистов — Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский — номинированы на звание «Спортсмен года» Международной федерацией дзюдо (IJF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо них, на титул претендуют ещё четыре спортсмена. Голосование завершится 15 января 2026 года. Итоги будут объявлены в Париже во время торжественной церемонии на турнире «Большого шлема» в Париже в феврале.

Тасоев является двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем золотых наград европейского первенства. Недавно он выиграл бронзу на турнире «Большого шлема» в Японии в соревнованиях весовой категории свыше 100 кг, там же третье место в другой весовой категории занял Арбузов.

Матвей Каниковский является чемпионом мира (2025) и чемпионом Европы (2024).