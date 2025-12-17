Скидки
Призёр ОИ в велоспорте Анастасия Войнова объявила о завершении карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по велоспорту Анастасия Войнова объявила о завершении карьеры.

«Для любого спортсмена карьера без олимпийского золота оставляет, знаете, осадочек… Но сейчас я понимаю, что я могу жить без этого. Моя золотая медаль — это моя дочь. Можно быть успешной в другой карьере, надеюсь, так и будет. Я многократная чемпионка мира, но мне всегда хотелось выиграть радужную майку в индивидуальном спринте. Этого золота у меня нет, не сложилось. Но есть и другие медали, другие победы, я рада, что мне удалось их добиться, и благодарна за это», — приводит слова Войновой «Матч ТВ».

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Войнова стала серебряным призёром в командном спринте с Дарьей Шмелевой, на Играх-2020 в Токио – бронзовым.

