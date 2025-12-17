Украинские спортсмены не собираются бойкотировать соревнования, на которых будут россияне

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам не будет запрещено участвовать в международных турнирах, на которых будут выступать атлеты из России.

«Мы видим, сколько мы уже потеряли детей, ДЮСШ. Мы видим, сколько детей уехали с родителями за границу. Нам всё равно уже нужно участвовать в этих соревнованиях», — приводит слова Гутцайта ua.tribuna.com.

Стоит отметить, что министерство молодёжи и спорта Украины создало специальную комиссию, которая будет рассматривать возможность выступления украинцев, а также правила их поведения на совместных соревнованиях со спортсменами из России. Украинцам будут запрещены рукопожатия с россиянами, также нельзя делать совместные фотографии с россиянами.