Украинские спортсмены не собираются бойкотировать соревнования, на которых будут россияне

Украинские спортсмены не собираются бойкотировать соревнования, на которых будут россияне
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам не будет запрещено участвовать в международных турнирах, на которых будут выступать атлеты из России.

«Мы видим, сколько мы уже потеряли детей, ДЮСШ. Мы видим, сколько детей уехали с родителями за границу. Нам всё равно уже нужно участвовать в этих соревнованиях», — приводит слова Гутцайта ua.tribuna.com.

Стоит отметить, что министерство молодёжи и спорта Украины создало специальную комиссию, которая будет рассматривать возможность выступления украинцев, а также правила их поведения на совместных соревнованиях со спортсменами из России. Украинцам будут запрещены рукопожатия с россиянами, также нельзя делать совместные фотографии с россиянами.

