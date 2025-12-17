Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Норвегия обратится в CAS из-за решения о снятии санкций с российских шахматистов

Норвегия обратится в CAS из-за решения о снятии санкций с российских шахматистов
Комментарии

Глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебе Левик сообщил о возможном обращении в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за снятия санкций с российских шахматистов со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Мы решили создать рабочую группу для изучения возможности подачи жалобы в CAS. Многие согласны с тем, что это необходимо сделать, но есть опасение, что затраты могут оказаться слишком высокими. Мы полностью зависим от финансирования и надёжных партнёров. Мы непременно хотим, чтобы это дело рассматривалось в суде», — приводит слова Левика NRK.

Напомним, ранее Генассамблея ФИДЕ проголосовала за допуск российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с национальной символикой.

Материалы по теме
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android