Трёхкратный чемпион мира Репилов останется в СИЗО до 20 февраля по итогам решения суда
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира российский саночник Роман Репилов продолжает находиться в СИЗО по решению суда. Его дело будет рассмотрено до 20 февраля.

Спортсмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Репилова обвиняют в присвоении 11 млн рублей бюджетных денег, которые предназначались на покупку саней для ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд в России» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Напомним, вместе с Репиловым задержан призёр чемпионата Европы Александр Перетягин. Сообщается, что Центр спортивной подготовки понёс значительный ущерб по результатам деятельности Репилова и Перетягина.

