Анастасия Войнова ответила, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по велоспорту Анастасия Войнова рассказала, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«Всегда хотела развиваться в направлении медиа и думала, что свяжу своё будущее с этой сферой, хотелось продвигать велоспорт, рассказывать о нём, привлекать новую аудиторию.

Я себя никогда не видела и не вижу тренером. Мне многие говорят, чтобы не зарекалась, но надеюсь, что жизнь не заставит меня тренировать. Я не чувствую в себе этого, не вижу себя в этой роли. Ну а если работать с детьми — я со своим одним ребёнком еле справляюсь, а тут… Нужно безумно любить эту работу, это призвание. И, безусловно, работа с любителями сейчас более выгодна в финансовом плане, чем мои первые попытки работы в медиасфере, но тренерство — это правда не моё», — приводит слова Войновой «Матч ТВ».