Смагин — об обращении в CAS: Норвегия часто проявляет свою враждебность к России

Комментарии

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал возможное обращение Норвегии в CAS из-за решения о снятии санкций с российских шахматистов.

«Было понятно, что кто-то из европейских стран выскажет своё недовольство. Норвегия часто проявляет свою враждебность к России, и к спорту это не имеет никакого отношения. Я думаю, если они и подадут иск в суд, то не смогут ничего оспорить. Санкции в адрес россиян уже теряют свою актуальность, да и нас в ФИДЕ поддержало большинство стран, поэтому там нечего оспаривать», — приводит слова Смагина ТАСС.

Напомним, ранее Генассамблея ФИДЕ проголосовала за допуск российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с национальной символикой.

