Турнир Tata Steel Chess India Rapid & Blitz — 2026 пройдёт в Калькутте в январе

Комментарии

Первый элитный турнир 2026 года Tata Steel Chess India Rapid & Blitz пройдёт в индийской Калькутте с 7 по 11 января. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Также организация опубликовала предварительный список участников.

Мужчины: Вишванатан Ананд, Гукеш Доммараджу, Уэсли Со, Вэй И, Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси, Володар Мурзин, Ханс Ниманн, Видит Гуджрати, Аравинд Читамбарам.

Женщины: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Дивья Дешмукх, Рамешбабу Вайшали, Нана Дзагнидзе, Харика Дронавалли, Карисса Йип, Ставрула Цолакиду, Вантика Агравал, Ракшита Рави.

В 2025 году победителем турнира стал индиец Рамешбабу Прагнанандха.

