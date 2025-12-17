Турнир Tata Steel Chess India Rapid & Blitz — 2026 пройдёт в Калькутте в январе

Первый элитный турнир 2026 года Tata Steel Chess India Rapid & Blitz пройдёт в индийской Калькутте с 7 по 11 января. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Также организация опубликовала предварительный список участников.
Мужчины: Вишванатан Ананд, Гукеш Доммараджу, Уэсли Со, Вэй И, Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси, Володар Мурзин, Ханс Ниманн, Видит Гуджрати, Аравинд Читамбарам.
Женщины: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Дивья Дешмукх, Рамешбабу Вайшали, Нана Дзагнидзе, Харика Дронавалли, Карисса Йип, Ставрула Цолакиду, Вантика Агравал, Ракшита Рави.
В 2025 году победителем турнира стал индиец Рамешбабу Прагнанандха.