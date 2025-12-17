Скидки
Трём российским саночникам было отказано в участии в Кубке мира — AP

Комментарии

Три российских саночника были исключены Международной федерацией санного спорта (FIL) из списка участников этапа Кубка мира мира в американском Лейк-Плэсиде. Об этом сообщает агентство AP.

В список спортсменов, не получивших допуска до турнира, вошли Александр Горбацевич, Ксения Шамова и София Мазур. Ранее они получили нейтральные статусы.

Причина недопуска саночников до соревнований озвучена не была. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что под сомнение был поставлен нейтралитет вышеупомянутых спортсменов из-за политической ситуации в мире.

Участие в Кубке мира в Лейк-Плэсиде могло позволить спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры — 2026.

Трое других российских саночников, Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, согласно источнику, во вторник присутствовали на официальных тренировках и планируют выступить на Кубке мира.

Комментарии
