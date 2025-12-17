Скидки
Легенда американского футбола Брэди назвал двух величайших бойцов UFC

Комментарии

Семикратный победитель Супербоула и один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди назвал двух величайших бойцов в истории (GOAT) промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Величайший? Джон Джонс и Хабиб [Нурмагомедов]. Люблю их обоих», — сказал Брэди во время стрима журналистки Нины Драмы на платфоре Kick.

Джон Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся.

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

