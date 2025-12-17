Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент ФССР сообщила, что саночникам не были названы причины отказа в допуске до КМ

Президент ФССР сообщила, что саночникам не были названы причины отказа в допуске до КМ
Комментарии

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что Международная санного спорта (FIL) не сообщила, по каким причинам было принято решение лишить трёх российских саночников, Александра Горбацевича, Софью Мазур и Ксению Шамову, нейтрального статуса уже после их допуска.

«Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта принял решение исключить Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову из списка спортсменов, получивших нейтральный статус. Такое решение исполком FIL объяснил рекомендацией независимой комиссии международной федерации. О принятом исполкомом FIL решении нам сообщили в официальном письме, в котором говорится, что в последние дни независимая комиссия FIL провела расследование и переоценку нейтрального статуса саночников и их тренеров на основе недавно полученной информации. Причины решения не были указаны.

Считаю такое отношение к спортсменам неэтичным и неуважительным. После проверки кандидатов на получение статуса AIN FIL решила предоставить его шести спортсменам, они уже приняли участие в квалификационных заездах в Италии. Мы приложили много сил, чтобы спортсмены смогли принять участие как в тестовых мероприятиях на олимпийской трассе в Кортина-д'Ампеццо, так и на этапе Кубка мира в США. Визы, логистика… И вот, когда команда AIN уже прибыла в Лейк-Плэсид, в день первых тренировочных заездов международная федерация присылает новое решение. Конечно, нам ещё предстоит изучить его с юридической точки зрения», — приводит слова Гарт ТАСС.

Материалы по теме
Трём российским саночникам было отказано в участии в Кубке мира — AP
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android