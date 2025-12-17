Президент ФССР сообщила, что саночникам не были названы причины отказа в допуске до КМ

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что Международная санного спорта (FIL) не сообщила, по каким причинам было принято решение лишить трёх российских саночников, Александра Горбацевича, Софью Мазур и Ксению Шамову, нейтрального статуса уже после их допуска.

«Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта принял решение исключить Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову из списка спортсменов, получивших нейтральный статус. Такое решение исполком FIL объяснил рекомендацией независимой комиссии международной федерации. О принятом исполкомом FIL решении нам сообщили в официальном письме, в котором говорится, что в последние дни независимая комиссия FIL провела расследование и переоценку нейтрального статуса саночников и их тренеров на основе недавно полученной информации. Причины решения не были указаны.

Считаю такое отношение к спортсменам неэтичным и неуважительным. После проверки кандидатов на получение статуса AIN FIL решила предоставить его шести спортсменам, они уже приняли участие в квалификационных заездах в Италии. Мы приложили много сил, чтобы спортсмены смогли принять участие как в тестовых мероприятиях на олимпийской трассе в Кортина-д'Ампеццо, так и на этапе Кубка мира в США. Визы, логистика… И вот, когда команда AIN уже прибыла в Лейк-Плэсид, в день первых тренировочных заездов международная федерация присылает новое решение. Конечно, нам ещё предстоит изучить его с юридической точки зрения», — приводит слова Гарт ТАСС.