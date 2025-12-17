«Чеховские медведи» уверенно обыграли команду «Машека» в матче SEHA-лиги

Мужской гандбольный клуб «Чеховские Медведи» одержал победу над командой «Машека» из города Могилёв (Беларусь) в рамках 4-го тура предварительного этапа «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League сезона-2025/2026. Матч прошёл в Могилёве и завершился со счётом 44:38 в пользу гандболистов из Чехова.

Гандбол. SEHA — Gazprom League. «Дивизион Восток». 4-й тур:

«Чеховские Медведи» (Чехов) – «Машека» (Могилёв) – 44:38.

В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Денис Афонин, который реализовал 9 из 11 бросков.

В розыгрыше турнира сезона-2025/2026 принимают участие шесть клубов из России и Беларуси: «Зенит (Санкт-Петербург), «Чеховские Медведи» (Чехов), «Виктор» (Ставрополь), «Мешков Брест» (Брест), «СКА-Минск» (Минск), «Машека» (Могилёв).

Действующим победителем соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финале прошлогоднего розыгрыша гандболисты из Санкт-Петербурга с минимальным перевесом одолели «Чеховских Медведей» (35:34).