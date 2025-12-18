В FIL объяснили недопуск трёх российских саночников «новыми и ранее неизвестными фактами»

В Международной федерации санного спорта (FIL) заявили, что лишение трёх российских саночников — Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой — ранее присвоенного нейтрального статуса обусловлено обнаружением «новых и ранее неизвестных фактов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы организации.

«FIL была вынуждена изменить нейтральный статус (AIN) для различных спортсменов и тренеров из России, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах. Комиссия по AIN подробно изучила обвинения и обсудила их в индивидуальном порядке с Международным олимпийским комитетом (МОК). После завершения детального рассмотрения комиссия рекомендовала исполкому FIL лишить статуса AIN спортсменов Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову. Исполком FIL последовал рекомендации независимой комиссии AIN», — приводит ТАСС слова пресс-службы FIL.

Участие в Кубке мира в Лейк-Плэсиде могло позволить спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры — 2026.

Трое других российских саночников, Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, согласно источнику, во вторник присутствовали на официальных тренировках и планируют выступить на Кубке мира.