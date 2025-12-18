Федерация гандбола России опубликовала состав сборной на Кубок Дружбы — 2026

Федерация гандбола России (ФГР) опубликовала список спортсменов, вызванных в сборную для участия в Кубке Дружбы — 2026. В состав вошли 32 игрока. Они будут разделены на две команды. Помимо двух российских групп, на турнире сыграют сборные Китая и Беларуси.

В состав сборной вызваны следующие спортсмены:

вратари: Денис Заболотин, Илья Иванов, Вадим Кондратенко, Илья Теплухин, Иван Шаров;

левые крайние: Павел Аркатов, Руслан Гакаме, Дмитрий Ионов, Иван Осадчий;

правые крайние: Андрей Волхонский, Владислав Глущенко, Иван Ерканов, Даниил Туманов;

линейные: Александр Ермаков, Виктор Фурцев, Никита Кашников, Владимир Утка, Андрей Тюрин, Роман Царапкин;

правые полусредние: Антон Аксюков, Никита Каменев, Даниил Москаленко, Никита Светлов;

левые полусредние: Илья Белевцов, Евгений Дземин, Арсений Перунов, Иван Шельменко.

Разыгрывающие: Александр Аркатов, Никита Ручаев, Дмитрий Кандыбин, Игорь Карлов, Савелий Шалабанов.

Турнир пройдёт с 5 по 7 января в Москве.