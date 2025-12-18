Скидки
Спортсменам из пяти стран запретили участие на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что пять стран отказались участвовать на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге из-за запрета своих федераций.

«Есть сложности с иностранными делегациями, которые снимались в последнюю секунду, хотя ранее заявлялись. Им не дали добро их национальные олимпийские комитеты и федерации. Что можно сказать – нашим достанется больше. А тот, кто не приехал – сможет участвовать в следующем году.

Не слышал пожеланий об участии в нейтральном статусе, но неприятно видеть, как всё политизировано. Есть сейчас проблемы с немецкими спортсменами, непонятно, будут они участвовать или нет. К тому же пока не все долетали, есть определённые сложности с транспортом, с логистикой.

К тому же сразу пять стран отказались, получив запрет от своих федераций. Мы в целом ушли от формата, когда обязательно нужно заявлять суперзвёзд на каждый заплыв, сейчас много сильных спортсменов – кто хочет с ними посоревноваться, добро пожаловать», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

