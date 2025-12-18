Владимир Сальников заявил, что лично пригласил Чада Ле Кло в Санкт-Петербург

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, пловцы из каких стран примут участие в Кубке Сальникова – 2025, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 19 по 20 декабря, отметив, что лично пригласил олимпийского чемпиона – 2012 и многократного чемпиона мира южноафриканца Чада Ле Кло.

«Пока что ещё идёт мандатная комиссия, мы не знаем всех, кто будет участвовать. У нас хорошая команда, ЮАР, Беларусь – очень сильная команда, есть сильные представители из других страны. Чада Ле Кло я лично приглашал, но в команде его не будет. Списки я не смотрел, однако в целом ребята из ЮАР доехали, у них самая большая команда – восемь спортсменов», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.