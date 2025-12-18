Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сальников — о ЧЕ в Польше: не было смысла биться в закрытую дверь, нас не приглашали

Сальников — о ЧЕ в Польше: не было смысла биться в закрытую дверь, нас не приглашали
Комментарии

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о причинах недопуска российских пловцов к чемпионату Европы в Польше.

«У нас была надежда, что будет допуск на чемпионат Европы в Польшу, но европейская федерация не дала разрешение. Она заверила нас, что на следующий год все барьеры будут сняты. К тому же звучало заявление Кристи Ковентри, что, согласно последним рекомендациям, МОК мы вообще должны выступать без ограничений, то есть мы всё ближе к тому, чтобы выступать с полными атрибутами – с флагом и гимном.

После успешного выступления юниоров на европейских стартах эффект был очень высокий, хоть мы и в нейтральном статусе, но это нас приближало к возвращению. Ожидалось, что следом за юниорами у нас будут шансы и на выступление взрослых на ЧЕ в Польше. Однако это были только наши ожидания. Политическая ситуация в Польше явно не способствовала этому, не было уверенности что будут визы. Но главным фактором был допуск Европейской федерации плавания.

Тот момент, что они оставили за собой финальное решение, право допускать или не допускать и воспользовались им – с этим мы не могли ничего сделать. Политика не способствовала. Биться в дверь, которая закрыта, смысла не видели, нас не приглашали, визы не давали, однако главное – есть обещание на 2026 год, что в Париже всё будет нормально», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Российские пловцы выиграли бы семь золотых медалей ЧЕ-2025. Но их не пустили в Польшу
Российские пловцы выиграли бы семь золотых медалей ЧЕ-2025. Но их не пустили в Польшу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android