Сальников — о ЧЕ в Польше: не было смысла биться в закрытую дверь, нас не приглашали

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о причинах недопуска российских пловцов к чемпионату Европы в Польше.

«У нас была надежда, что будет допуск на чемпионат Европы в Польшу, но европейская федерация не дала разрешение. Она заверила нас, что на следующий год все барьеры будут сняты. К тому же звучало заявление Кристи Ковентри, что, согласно последним рекомендациям, МОК мы вообще должны выступать без ограничений, то есть мы всё ближе к тому, чтобы выступать с полными атрибутами – с флагом и гимном.

После успешного выступления юниоров на европейских стартах эффект был очень высокий, хоть мы и в нейтральном статусе, но это нас приближало к возвращению. Ожидалось, что следом за юниорами у нас будут шансы и на выступление взрослых на ЧЕ в Польше. Однако это были только наши ожидания. Политическая ситуация в Польше явно не способствовала этому, не было уверенности что будут визы. Но главным фактором был допуск Европейской федерации плавания.

Тот момент, что они оставили за собой финальное решение, право допускать или не допускать и воспользовались им – с этим мы не могли ничего сделать. Политика не способствовала. Биться в дверь, которая закрыта, смысла не видели, нас не приглашали, визы не давали, однако главное – есть обещание на 2026 год, что в Париже всё будет нормально», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.