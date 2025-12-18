Сальников прокомментировал возможное выступление на ЮОИ с флагом и гимном России

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поделился мнением, смогут ли российские пловцы принять участие на юношеских Олимпийских играх – 2026 в Дакаре (Сенегал) с национальным флагом и гимном России.

«Что касается допуска юниоров с флагом и гимном, то в первую очередь мы говорим о ЮОИ. Я пока ещё не изучал внимательно календарь, но тут и Европейский юношеский фестиваль подходит, по идее. Вы все прекрасно знаете эту систему – все равные, но кто-то всегда равнее. Так, пока окончательно чернила не высохнут, говорить о чём-то трудно.

Рассчитываем, что прислушаются к новым установкам, однако МОК выступил пока только с рекомендациями. При этом, когда были рекомендации запретительные, то все их полностью сразу выполнили, никто даже не попытался поступить иначе», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.