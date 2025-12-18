Скидки
Сальников ответил, что грозит странам Европы, если они откажут в визах российским пловцам

Сальников ответил, что грозит странам Европы, если они откажут в визах российским пловцам
Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, какие санкции грозят странам-организаторам европейских соревнований в случае, если они не выдадут визы россиянам.

«Ситуация меняется, все соскучились по выступлению наших спортсменов и понимают, что нельзя использовать политику, чтобы рушить то, что осталось. Если брать в целом, то в общей сути связи между странами настолько разрушены, и если спорт не сможет их удержать, то какую-то другую такую объединяющую сферу сложно представить.

Взять тот же чемпионат Европы – по Парижу в 2026 году всё должно быть в порядке, уже согласно регламенту. К тому же прозвучало заявление МОК, что организаторы обязаны обеспечить визы для всех спортсменов без исключений. Если не будет этого сделано – то международная федерация может и отозвать, это удар по спортивному престижу страны», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

