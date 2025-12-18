Сальников заявил о возможности матчевой встречи сборных России и США по плаванию

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что матч между сборными США и России по плаванию вполне возможен.

«Что касается возможной матчевой встречи с США, открою небольшую тайну – в прошлом году во время производства фильма о нашем противостоянии с Брайаном Гуделлом, двукратным олимпийским чемпионом, который завоевал главный приз фестиваля в Палермо, мы обсуждали с ним традиции матчевых встреч. Тема на слуху.

Ещё в прошлом году с американцами обсуждали такую возможность после ЧМ в Будапеште, даже, например, на нейтральной территории – в Дубае, например. Но к этому надо готовиться, решать вопросы с логистикой, найти для всех удобное место и время. Однако я уверен, что мы возобновим эту традицию. Матчи между Советским Союзом и США проводились регулярно, и всем это было интересно», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.