Сальников — о матчевой встрече с США: всухую мы точно не проиграем

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о том, что российские пловцы могли бы составить достойную конкуренцию американским спортсменам в случае проведения матчевой встречи между странами.

«Наши шансы в соперничестве с американцами? Давайте так, если проводить матчевую встречу – то всухую мы точно не проиграем. Есть разные форматы, был формат командного зачёта по очкам, по победам.

Можно найти интересный формат, который будет выравнивать шансы. К тому же количество спортсменов, которые оказывают конкуренцию, у нас достаточное», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.