Сальников допустил проведение соревнований по плаванию на ледовой «СКА Арене»

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о возможности проведения соревнований по плаванию на ледовой «СКА Арене».

«Билеты разошлись за минуты, на данный момент остался только один сектор с ограниченной видимостью, и на него мне уже пишут заявки, письма, просят посодействовать. Приятно видеть такой интерес к плаванию, его популярность.

Признаюсь, сам был удивлён, что всё разлетелось так быстро. Проведение соревнований по плаванию в других объектах вполне возможно, у нас уже был опыт размещения бассейна на футбольном стадионе. Почему бы и не попробовать ледовый дворец, «СКА Арену»? Я от этой идеи не отказываюсь, её не исключаю. Но пока мы справимся здесь, в «Невской волне», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.