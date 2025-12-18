Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сальников допустил проведение соревнований по плаванию на ледовой «СКА Арене»

Сальников допустил проведение соревнований по плаванию на ледовой «СКА Арене»
Комментарии

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о возможности проведения соревнований по плаванию на ледовой «СКА Арене».

«Билеты разошлись за минуты, на данный момент остался только один сектор с ограниченной видимостью, и на него мне уже пишут заявки, письма, просят посодействовать. Приятно видеть такой интерес к плаванию, его популярность.

Признаюсь, сам был удивлён, что всё разлетелось так быстро. Проведение соревнований по плаванию в других объектах вполне возможно, у нас уже был опыт размещения бассейна на футбольном стадионе. Почему бы и не попробовать ледовый дворец, «СКА Арену»? Я от этой идеи не отказываюсь, её не исключаю. Но пока мы справимся здесь, в «Невской волне», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Российские пловцы выиграли бы семь золотых медалей ЧЕ-2025. Но их не пустили в Польшу
Российские пловцы выиграли бы семь золотых медалей ЧЕ-2025. Но их не пустили в Польшу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android