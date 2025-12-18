Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На Кубке Сальникова впервые в истории будет плавание с раздельным стартом

На Кубке Сальникова впервые в истории будет плавание с раздельным стартом
Комментарии

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что во время проведения Кубка Сальникова – 2025 впервые пройдут заплывы с раздельным стартом.

«Каждый раз мы представляем что-то новенькое, необычное. Суперспринт уже стал традицией, вне официальной программы, но очень интересно – 25 метров вольным стилем и у мужчин, и у женщин, отличные скорости, всем нравится, и спортсменам, и зрителям. 10 секунд и всё – максимальная скорость, формат набирает всю большую популярность.

Но будет и сюрприз – впервые в мире будет новый формат соревнований, гандикап. В первый день спортсмены проплывут 100 метров вольным стилем. Затем проводится раздельный старт в виде цифрового сигнала – отстающий начинает первым, а самый сильный – последним. И борьба за победу идёт на последних метрах в теории.

Такая система смывает границы, это не замена стандартной программы, но смелый эксперимент, который позволяет проявить себя спортсменам из развивающихся стран, тем, кто не мог пробиться в финалы чемпионата России, однако здесь сможет проплыть с лучшими и попробовать их обыграть. В будущем предполагаем, что тут будут спортсмены из разных видов спорта, но пока только пловцы», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Российские пловцы выиграли бы семь золотых медалей ЧЕ-2025. Но их не пустили в Польшу
Российские пловцы выиграли бы семь золотых медалей ЧЕ-2025. Но их не пустили в Польшу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android