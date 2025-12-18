Кубок Сальникова будет иметь статус отборочного турнира на ЧМ-2026 в Пекине

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что стартующий Кубок Сальникова в Санкт-Петербурге будет иметь статус отборочного соревнования на чемпионат мира – 2026 Пекине.

«Международная федерация плавания формирует пакет соревнований, подходящих для отбора на чемпионат мира на короткой воде в Пекине в следующем году. И результат, показанный здесь, если спортсмен в 2026-м больше нигде не показывает результат выше, засчитывается как отборочный.

И некоторые страны, которые специально не проводят, например, национальный отбор на короткой воде, для них это уникальная возможность. Если будут другие результаты, не вопрос, но если этот результат выше, то он пойдёт в зачёт отбора. Для нас, разумеется, это важно, это признание Международной федерации, здесь, в Петербурге будет делегат World Aquatics», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.