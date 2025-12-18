Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кубок Сальникова будет иметь статус отборочного турнира на ЧМ-2026 в Пекине

Кубок Сальникова будет иметь статус отборочного турнира на ЧМ-2026 в Пекине
Комментарии

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что стартующий Кубок Сальникова в Санкт-Петербурге будет иметь статус отборочного соревнования на чемпионат мира – 2026 Пекине.

«Международная федерация плавания формирует пакет соревнований, подходящих для отбора на чемпионат мира на короткой воде в Пекине в следующем году. И результат, показанный здесь, если спортсмен в 2026-м больше нигде не показывает результат выше, засчитывается как отборочный.

И некоторые страны, которые специально не проводят, например, национальный отбор на короткой воде, для них это уникальная возможность. Если будут другие результаты, не вопрос, но если этот результат выше, то он пойдёт в зачёт отбора. Для нас, разумеется, это важно, это признание Международной федерации, здесь, в Петербурге будет делегат World Aquatics», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android