Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сальников прокомментировал успехи Егора Корнева и Кирилла Пригоды в текущем сезоне

Сальников прокомментировал успехи Егора Корнева и Кирилла Пригоды в текущем сезоне
Комментарии

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об успешном выступлении Егора Корнева и Кирилла Пригоды в текущем сезоне перед их стартом на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.

«Кирилл Пригода – большой молодец, он открыл в себе второе дыхание, у него отличное настроение. Надеюсь, он сможет достичь тех результатов, которые ранее не получались. В Петербурге хорошие кадры, большие амбиции, они заложены были ещё в советские времена. Школа «Экран» – это гордость страны, она объективно лучшая, объединяла великолепных тренеров. Я сам тренировался ещё в старом «Экране», и те тренеры, которые начали работу там, они всем известны, и эта традиция имеет место быть. Так что Питер на высоте, и спортсмены это понимают. Но никогда нельзя заявлять, что успех заранее очевиден.

С Егором Корневым я общался, и он всегда ходил недовольным. Его становление произошло на соревнованиях на моих глазах, в том числе на Кубке Сальникова. Сейчас думаю, что количество перешло в качество, в осознание. Амбиции у него большие, будущее значительное. Внимание большое к нему, и уверен, что будет бо́льшим», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android