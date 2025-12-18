Сальников прокомментировал успехи Егора Корнева и Кирилла Пригоды в текущем сезоне

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об успешном выступлении Егора Корнева и Кирилла Пригоды в текущем сезоне перед их стартом на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.

«Кирилл Пригода – большой молодец, он открыл в себе второе дыхание, у него отличное настроение. Надеюсь, он сможет достичь тех результатов, которые ранее не получались. В Петербурге хорошие кадры, большие амбиции, они заложены были ещё в советские времена. Школа «Экран» – это гордость страны, она объективно лучшая, объединяла великолепных тренеров. Я сам тренировался ещё в старом «Экране», и те тренеры, которые начали работу там, они всем известны, и эта традиция имеет место быть. Так что Питер на высоте, и спортсмены это понимают. Но никогда нельзя заявлять, что успех заранее очевиден.

С Егором Корневым я общался, и он всегда ходил недовольным. Его становление произошло на соревнованиях на моих глазах, в том числе на Кубке Сальникова. Сейчас думаю, что количество перешло в качество, в осознание. Амбиции у него большие, будущее значительное. Внимание большое к нему, и уверен, что будет бо́льшим», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.