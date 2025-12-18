Сборная России по муайтай выступит под флагом и гимном на Первенстве мира

Международная Федерация муайтай (IFMA) поддержала инициативу МОК и допустила россиян на Первенство мира 2026 года под национальной символикой.

Решение о возвращении флага и гимна молодым российским спортсменам Международная федерация муайтай приняла на следующий день после того, как исполком Международного олимпийского комитета снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. В последний раз российская сборная выступала под флагом и гимном на Первенстве мира в 2019 году.

«МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок», – заявил министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярёв.

В рамках Олимпийского собрания Дегтярёв также отметил, что в этом году Россия добилась ощутимого прогресса в возвращении на международную спортивную арену – уже 67 международных федераций допускают российских атлетов к своим соревнованиям.

Важное событие прокомментировал директор Оргкомитета «Всемирные Игры Дружбы» и президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин: «Муайтай – вид спорта, который признан Международным олимпийским комитетом. — Тем ценнее тот факт, что российские спортсмены все эти годы продолжали свое выступление на международной арене, а на последнем чемпионате Европы в Афинах наша сборная уже билась с символикой и под эмблемой Федерации муайтай России. Благодарен всем нашим коллегам по Международной федерации. Все эти годы мы ощущали огромную поддержку от семьи IFMA и отвечали взаимностью».

На чемпионате и Первенстве Европы в Греции, где российская команда впервые с 2022 года выступала с национальной символикой и эмблемой ФДР, сборная с отрывом выиграла общекомандный зачёт. Российские спортсмены по итогам двух турниров выиграли 84 медали – 46 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых.